الكيك والدونتس.. حلوى اليوم الدراسي

قبل الدراسة، تجلس بعض الأمهات أمام التلفزيون لمشاهدة برامج الطبخ، في انتظار حلقة تتحدث عن الحلوى التي يمكن أن يصنعنها في البيت من أجل الأطفال في يوم الدراسة، بدلا من شراء المعلبات و الحلويات المليئة بالمواد الصناعية. ولأن الحلويات كثيرة ومنها المكلف ماديا، تكون الأمهات أمام حيرة بالغة. هل أنت واحدة من تلك الأمهات؟، إذا كنت كذلك وتبحثين عن حلوى بسيطة وسهلة يفضلها أطفالك، أقترح عليك تجربة الكيك والدونتس.

المكونات:

– 10 بيضات

– 2 كوب دقيق تورتة

– كوب ونصف سكر مطحون

– ملعقتين نشا.

– ملعقة بيكنج بودر

– نصف ملعقة فانيليا

طريقة التحضير:

– فى إناء زجاجي، اخفقي البيض مع الفانيليا.. بالفعل استخدمي المضرب لتسهيل الأمر.

– أضيفي إلى الخليط السكر والدقيق والنشا والبيكنج بودر واستمري في التقليب.

– احضري صينية على شكل دائري أو مربع أو قلب.. كما ترغبين، وادهنيها بملعقة زبدة من السطح إلى الحواف، ثم اسكبي الخليط.

– على درجة حرارة 180 درجة، ادخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق كاملة.. أحذري من فتح الفرن على الصينية في هذه المدة.

– بعد مرور الدقائق، هدئي من درجة الفرن واتركيها ساعة إلا ربع دون فتح الفرن.

– بعد مرور الوقت.. اخرجي الكيك واقلبيه على رخامة أو شيء مسطح مع تركه حتى يبرد.

– بسكينة طويلة ومسطحة أيضا، اقسمي الكيك إلى نصفين.

– ادهني النصف الأول بكريمة الشانتيه، وعلى النصف الآخر من الكيك، ثم تغطيه الكيك أكمله بالكريمة.

طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة

المكونات:

– كوب سمن نباتي

– كوب سكر

– نصف كوب حليب

-نصف كوب دقيق

– بيضة

– 4 ملاعق خميرة

– 3 ملاعق بيكنج باودر

– 7 ملاعق فانيليا

طريقة التحضير:

فى إناء كبير ولا يفضل أن يكون زجاجيا، اخلطي كلا من الدقيق والخميرة و الحليب مع الزيت و السكر و البيكنج باودر و السمن..بالفعل اعجنيها جيدا واتركيهم ساعة معا.

– بعد مرور الوقت، افردي العجينة على الرخامة وبشيء دائري قطعيها على شكل دوائر..أنصحك باستخدام كوب دائري كبير الحجم وأخر صغير، حتى يعطي لكى شكل الدائرة من الخارج و الداخل أيضا.

– في صينة..رشي قليل من الدقيق وضعي عليه الدونت وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.

– فى وقت طهي الدونت فى الفرن، أحضري بعض النكهات مثل الشوكولاتة عن طريق خلط كوب سكر مطحون مع نص كوب لبن ونصف كوب كاكاو..اخلطيهم جيدا على نار هادئة حتى يكون سميك.

التقديم

لفيها جيد بفويل المنيوم وضعيها في الانش بوكس ليتناولها طفلك أو طفلتك في منتصف يومه الدراسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا