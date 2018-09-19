الكيك والدونتس.. حلوى اليوم الدراسي

قبل الدراسة، تجلس بعض الأمهات أمام التلفزيون لمشاهدة برامج الطبخ، في انتظار حلقة تتحدث عن الحلوى التي يمكن أن يصنعنها في البيت من أجل الأطفال في يوم الدراسة، بدلا من شراء المعلبات و الحلويات المليئة بالمواد الصناعية. ولأن الحلويات كثيرة ومنها المكلف ماديا، تكون الأمهات أمام حيرة بالغة. هل أنت واحدة من تلك الأمهات؟، إذا كنت كذلك وتبحثين عن حلوى بسيطة وسهلة يفضلها أطفالك، أقترح عليك تجربة الكيك والدونتس.
طريقة التحضير: – فى إناء زجاجي، اخفقي البيض مع الفانيليا.. بالفعل استخدمي المضرب لتسهيل الأمر. – أضيفي إلى الخليط السكر والدقيق والنشا والبيكنج بودر واستمري في التقليب. – احضري صينية على شكل دائري أو مربع أو قلب.. كما ترغبين، وادهنيها بملعقة زبدة من السطح إلى الحواف، ثم اسكبي الخليط. – على درجة حرارة 180 درجة، ادخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق كاملة.. أحذري من فتح الفرن على الصينية في هذه المدة. – بعد مرور الدقائق، هدئي من درجة الفرن واتركيها ساعة إلا ربع دون فتح الفرن. – بعد مرور الوقت.. اخرجي الكيك واقلبيه على رخامة أو شيء مسطح مع تركه حتى يبرد. – بسكينة طويلة ومسطحة أيضا، اقسمي الكيك إلى نصفين. – ادهني النصف الأول بكريمة الشانتيه، وعلى النصف الآخر من الكيك، ثم تغطيه الكيك أكمله بالكريمة.
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