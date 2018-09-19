ماذا قال نجوم العالم عن رد فعل محمد صلاح بعد هدف فيرمينيو القاتل؟

لا يقضي محمد صلاح نجم منتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أفضل أوقاته مع الريدز، على المستوى الفردي في الأسابيع القليلة الماضية، بغياب أهدافه، مقارنة مع سجله الذهبي في الموسم الماضي، قبل أن تظهر على الساحة أزمة مشاكله الشخصية مع ساديو ماني، التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار الساعات القليلة الماضية.

وظهر محمد صلاح في حالة فنية سيئة خلال مباراة أحمر الميرسيسايد، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2018-2019)، والتي شهدت فوز الريدز بنتيجة (3-2)، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه برصيد نقطة فريقا نابولي الإيطالي وريد ستار الصربي ويتذيل الترتيب سان جيرمان بلا رصيد.

تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن محمد صلاح قام بتصرف غريب بعد تسجيل زميله روبيرتو فيرمينو، هدف الانتصار على باريس سان جيرمان، إذ التقطت عدسات الكاميرا، رد فعله على دكة البدلاء، حيث ألقى بزجاجة المياه على الأرض بقوة، وهي اللقطة التي أثارت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان «مو» احتفل بهدف زميله أم انفعل بسبب بعض الضغوطات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل دافع نجوم الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح، وذلك بعدما ظهرت عليه علامات الغضب، البداية عندما علق الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية على تصرف صلاح بإلقاء زجاجة المياه على الأرض بطريقة انفعالية عقب تسجيل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثالث للريدزقائلًا: «أعتقد أن صلاح كان يحتفل بالهدف الذي سجله فيرمينيو»، مضيفًا: «عدسات الكاميرا التقطت صلاح أثناء احتفال مدربه الألماني يورجن كلوب، وهو يحتفل أولا عقب تسجيل الهدف».

وأيد لاعب ليفربول السابق جون آرني ريسه، رأي فرديناند حيث رد على سؤال حول الحالة المزاجية لصلاح في تلك اللحظة بقوله: «أعتقد أنّه سعيد».

وقال الإنجليزي، مايكيل أوين، نجم الريدز السابق: «صلاح كان يعبر عن سعادته لتحقيق ليفربول الفوز على باريس سان جيرمان».

كما دعم الإنجليزي جاري لينكر أسطورة ليفربول النجم المصري حيث صرح: «صلاح كان يحتفل بهدف فيرمينيو».

ويرى ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق، أن صلاح النجم الحالي للفريق لياقته البدنية ليست مكتملة مما يؤثر على أدائه داخل الميدان وهو ما ظهر خلال لقاء الفريق أمس، وقال في حديثه مع صحيفة «فويتبالزون» الهولندية: «حين يكون صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني لائقين يلعبون معظم المباريات، لكن الكل يحتاج إلى الراحة ولذلك سيحين الوقت لدانيل ستوريدج والآخرين للحصول على الفرصة».

وواصل وارنوك الذي ارتدى قميص ليفربول من 2002 إلى 2007: «على سبيل المثال، صلاح ليس لائقا بنسبة 100 بالمائة في الوقت الحالي، يبدو أنه شعر بالتعب خلال آخر 20-25 دقيقة أمام سان جيرمان.. هذا يمنح جيردان شاكيري الفرصة ليقوم بدور مؤثر كبديل، مثل ستوريدج الذي لعب أساسيًا وكان عليه انتهاز الفرصة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا