الواقعة ليست الأولى.. هل غضب صلاح بعد تسجيل فيرمينو هدف الانتصار؟

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بتصرف غريب بعد تسجيل زميله روبيرتو فيرمينو، هدف الانتصار (3-2) على باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، على استاد أنفيلد، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت لقطة صلاح جدلًا كبيرًا، وذلك بعد أيام من فتح الجماهير المصرية التابعة والعاشقة لمحمد صلاح النار على الدولي السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، على خلفية تجاهل الأخير لصلاح داخل الملعب، وعدم تمرير الكرة له، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل أهداف ليفربول أمس، كل من دانييل ستوريدج (30) وجيمس ميلنر (36 من ركلة جزاء) وروبرتو فيرمينو (90+2)، فيما أحرز توماس مونييه (40) وكيليان مبابي (83) هدفي باريس سان جيرمان.

ولعب محمد صلاح أساسيًا في المباراة، قبل أن يخرجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في الدقيقة 85 ويدفع بالدولي السويسري شيردان شاكيري، بعد أن ظهر الفرعون المصري بمستوى متواضع خلال اللقاء.

والتقطت الكاميرات، رد فعل محمد صلاح على دكة البدلاء عقب الهدف، حيث ألقى بزجاجة المياه على الأرض بقوة، وأبدت صحيفة «بولز» الإنجليزية استغرابها من ردة فعل صلاح، حيث بينت أنه في الوقت الذي كان على صلاح القفز فرحا لتسجيل هدف قاتل بمرمى واحد من أقوى الفرق الأوروبية، كان يلقي الزجاجة، وكأنه غاضب من تسجيل زميله الهدف.

لكن زوايا تصوير أخرى، أظهرت محمد صلاح يرفع يديه محتفلا بهدف فيرمينو، قبل أن تلتقطه عدسات الكاميرات وهو يلقي بالزجاجة.

من جانبها قالت صحيفة ديلي ميل إن مشجعي ليفربول تولوا حملة كبيرة للدفاع عن محمد صلاح بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه «مو» محبطًا بعد هدف روبرتو فيرمينو في مرمى باريس سان جيرمان.

وتابعت ديلي ميل لافتة إلى أن «BT» سبورت التقطت صورًا لصلاح وهو يلقي بزجاجة الماء على الأرض، مضيفة أن المصري خاض مباراة صعبة، حيث خسر الكرة في عدة مناسبات قبل إلغاء هدف بعد ارتكابه خطأ مع ألفونس أريولا حارس مرمى سان جيرمان.

كما نقلت تعليق ريو فيرديناند مدافع نادي مانشستر يونايتد السابق الذي أكد أن محمد صلاح كان يحتفل بطريقته، يداه كانت للأعلى في البداية، اللقطة الأولى أظهرت ذلك".

بينما عنونت صحيفة ميرور قائلة، "إيماءة مو صلاح لتؤكد احتفاله بهدف فيرمينو"، وأضافت في تقريرها "قد تم رصد مو صلاح الذي خرج بديلًا في المباراة ليحل محله شكوردان شاكيري، يلقي زجاجة مياه على الأرض بعد هدف زميله بوبي فيرمينو ليفتح بابا من الادعاءات حول ما إذا كان المصري محبطًا بسبب أدائه المتواضع".

وتابعت "ميرور": "في اللقطة الأولى من مقطع الفيديو المتداول يظهر صلاح وهو يرفع ذراعيه ليحتفل بهدف بوبي، ثم يلقي الزجاجة كإيماءة تعبر عن الراحة بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في تعادل باريس عن طريق كيليان مبابي، وليس نوعًا من الغضب كما قال البعض".

ولم تكن واقعة ماني وصلاح الأخيرة، هى الأولى التي يعلن فيها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبه من ماني، إذ سبق للجمهور توجيه انتقادات شديدة ضده، عقب مشاركة ليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة الأميركية، أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد.

وحينها طلب محمد صلاح من ماني تسديد ضربة جزاء احتسبت لصالح ليفربول خلال المباراة، لكسر حاجز عدم التسجيل أمام الشياطين الحمر حتى الآن، لكن الأخير رفض، بعدما وقعت مشادة كلامية بينهما داخل الملعب، وهو ما أدى إلى غضب المصريين من اللاعب السنغالي.

يشار إلى أن ساديو ماني كان ينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2017، بينما ظفر صلاح بالجائزة بعد حصوله على أصوات أعلى، كما ينافس الفرعون المصري كلا من كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2018.

وجاء الإعلان عن اختيار محمد صلاح بعد الكشف عن القائمة النهائية لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن، التي ستحتضن حفل تسليم الجوائز، وذلك يوم الإثنين المقبل في قاعة الحفلات الملكية.

يذكر أن محمد صلاح تحدث عن علاقته بساديو ماني وفيرمينو، خلال حواره مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، قائلًا: «نحن أصدقاء ونتحدث كثيرًا، بشكل عام في غرفة الملابس نجلس في نفس المكان، هناك تعاون حقيقي بيننا ولا يهم من سيسجل أكثر، الجميع يساعد من أجل التسجيل، كما ترون كلنا نسجل».

