الصين تنفي أي تدخل في الانتخابات الأمريكية

نفت الصين الأربعاء أي تدخل في الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة وهو ما اتهمها به دونالد ترامب الثلاثاء بعد فرضها رسوما جمركية على منتجات زراعية للولايات التي تدعم الرئيس الأمريكي.

وقال جينج شوانج أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الصينية "أي شخص يعلم بالحد الأدنى بالدبلوماسية الصينية، سيعرف أننا لا نتدخل أبدا في الشئون الداخلية لأي بلد".

واتهم ترامب بكين بالسعي إلى التأثير على الانتخابات الأمريكية لمنتصف الولاية، عبر استهداف قاعدته الانتخابية في الحرب التجارية بين البلدين.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية نسبتها عشرة بالمئة على حوالى مئتي مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، تضاف إلى سلع بقيمة خمسين مليارا فرضت رسوما عليها من قبل.

وردت الدولة الآسيوية العملاقة بفرض رسوم على ستين مليار دولار من البضائع الأمريكية، وقد باتت بذلك تفرض تعرفة على ما قيمته 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية.

واتهم ترامب الذي يخشى هزيمة ساحقة للجمهوريين في الكونجرس في الانتخابات التي ستجري بعد أقل من خمسين يوما، الحكومة الصينية بمحاولة إضعافه سياسيا.

وكتب على تويتر أن "الصين قالت بوضوح إنها تحاول بجد التأثير على انتخاباتنا وتغييرها عبر استهداف مزارعينا ومربي الماشية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا