استياء النواب من بيان وزراء الخارجية العرب

ايوان ليبيا – وكالات

عبرت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب عن استيائها لما ورد في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في دروته 148 ودعت المجلس إلى مراجعة البيان الذي وصفته بـ«غير الموضوعي، ويفتقر إلى فهم الوقائع على الأرض»، مؤكدة أن «ما وصفه البيان بالسلطات الموازية، هي الحكومة التي اختارها مجلس النواب المنتخب شرعيًا، والتي لا تزال مهامها في توفير الأمن والخدمات في المناطق التي تتبع شرعية مجلس النواب».

وأضافت أن «البيان لم يشر إلى دعم الجيش الوطني، والذي كان له دور كبير في دحر الإرهاب واستتباب الأوضاع الأمنية في البلاد».

كما رفضت اللجنة مساواة مجلس النواب بغيره من الأجسام السياسية التي استحدثت لاحقًاودعت الجامعة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، من خلال العمل للوصول إلى توافق عربي ودولي لحلحلة الأزمة الليبية، ولعب دور أكثر إيجابية في العملية السياسية الراهنة، كما تحث اللجنة الجامعة العربية على عدم الانحياز لطرف دون الآخر.

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