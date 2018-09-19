ظهور الملاريا ببلدة حدودية مع ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشفت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمحافظة إليزي الحدودية مع ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة لمرض حمى المستنقعات في أوساط رعايا من جنسيات أفريقية بالولاية المنتدبة جانت، مشيرة إلى السيطرة على الداء من خلال التكفل الفعال بالمصابين الذين تماثلوا جميعهم للشفاء.

وأكد مدير الصحة باليزي، الدكتور عباس بوليفة، في تصريح إلى الصحفيين تنظيم حملات واسعة للكشف عن إصابات جديدة عن طريق تحاليل الدم على مستوى المنطقة، والتي تستهدف رعايا أفارقة، وإجراء دراسات أنطمولوجية (علم دراسة الحشرات) قصد البحث عن البعوضة الناقلة هذا الداء الذي يتكاثر ببؤر تراكم المياه.

وأشار إلى أنه جرى تعزيز كل التدابير الوقائية اللازمة بهذه المحافظة أيضًا، كونها ولاية حدودية متاخمة لدول أفريقية ينتشر بها مثل هذا النوع من الأمراض الجرثومية.

كما أبرز أهمية تناول الدواء المناسب في حال التنقل إلى دول الجوار التي ينتشر فيها المرض.

ويتخوف سكان المناطق الحدودية من تفشي الداء مع تنقل مهربين عبر الحدود الشرقية نحو تونس وليبيا.

وتزامنت عودة حمى المستنقعات إلى مناطق جزائرية بعد أيام من تطويق وباء الكوليرا، الذي أعلنت ثلاث دول مجاورة وهي ليبيا وتونس والمغرب حالة استنفار، ودعت مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر، عقب تسجيل وفيات وعشرات الإصابات بداء الكوليرا في الجزائر.

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