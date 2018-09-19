لماذا ألغى السراج زيارته الى نيويورك

ايوان ليبيا – وكالات

ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاربعاء، زيارته المقررة إلى نيويورك هذا الشهر لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب تصريحات مكتب الإعلام بمجلس رئاسة الوزراء. وقد تم تكليف وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بتمثيل ليبيا في الدورة الـ73 من اجتماعات الجمعية .

ويأتي إلغاء السراج لزيارته إلى نيويوركفي ظل التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس بعد خرق كل من كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي للهدنة الموقعة في الزاوية واعلان اللواء السابع تعرض مواقعه في وادي الربيع وخلة الفرجان للهجوم من قبل قوات الوفاق يوم أمس الثلاثاء.

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