ندوة حول ملف تاورغاء بجنيف

ايوان ليبيا – وكالات

عقدت بالعاصمة السويسرية جنيف ندوة حول ملف تاورغاء يوم الخميس الماضي أين وأوضح محامي أهالي ضحايا المدينة سراج الدين التاورغي، في كلمته حجم المعاناة من قتل وتعذيب داخل السجون والقبض على الهوية وقبل هذا كله التهجير القصري عام 2011.

وقد كان التاورغي قد تلقى دعوة من مجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمم المتحدة لحضور دورته 39 المنعقدة بجنيف.

ويعد التاورغي من منظمي العديد من الأنشطة بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة بجنيف منها وقفة أمام الكرسي المكسور يوم 19 سبتمبر من ساعه2ظهرا حتى 4 عصرا، كذلك معرض للصور يوضح الانتهاكات التي تعرض لها أهالي تاورغاء يوم 24 سبتمبر من 10 صباحا حتى 6 مساء أمام الكرسي المكسور.

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