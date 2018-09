مساعي إيطالية أميركية لوضع خارطة طريق ضد تبذير الغذاء

المتوسط:

أكدت وزارة البيئة الإيطالية إن إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تعملان معاً لوضع خارطة طريق ضد تبذير الغذاء.

وأضافت الوزارة أن “وضع خارطة طريق لإعداد سياسات أكثر صرامة معًا”، فضلا عن “أفضل الممارسات ضد مخلفات الطعام”، هو “محور الاجتماع الثنائي بين وزير البيئة سيرجو كوستا ورئيس وكالة حماية البيئة الأمريكي أندرو ويلر، الذي التئم في هاليفاكس (كندا) لمناسبة قمة البيئة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى”.

ونقل بيان الوزارة عن الوزير كوستا، قوله “إن هناك نقطة انطلاق مشتركة في اعتبار فضلات الطعام قضية أساسية للانطلاق منها، سواء أكان ذلك اجتماعيا أم بيئيا”. وأردف “اتفقنا على العمل في مشروع مشترك بحلول كانون الاول/ديسمبر 2018، واللقاء بداية السنة المقبلة، ربما في كانون الثاني/يناير أو خلال قمة مجموعة الـ20 المقبلة، من أجل وضع هذا النظام حيز التنفيذ، والتمكن من توسيع المشاريع لتكون قادرة على إشراك الأسر مباشرة”، لأن “المنازل لا تزال المصدر الأساس لمعظم فضلات الطعام”.

ووفقا لأحدث البيانات، يتم طرح حوالي 1.6 مليار طن من الغذاء في العالم كل عام، بقيمة 1.2 تريليون دولار.

وفي هذا السياق، خلص كوستا الى القول “لا يمكن أن نسمح بذلك، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل الاجتماعية والبيئية أيضا”، وأن “التزامنا سيكون بأقصى حد، بدءا من القانون الإيطالي الذي يُقدى به في الخارج، ومن الممارسات الجيدة التي ينطوي عليها، والتي سندخلها في النظام”.

