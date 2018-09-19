في لقاء جمع سفير العراق بالمحافظ.. بغداد تطلب خبرة القاهرة في إزالة العشوائيات وتأهيل المباني التراثية

بحث السفير حبيب الصدر، سفير العراق بالقاهرة، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفعيل سبل التعاون بين محافظتي بغداد والقاهرة، لما تمتلكه الأخيرة من خبرة في مجال إزالة العشوائيات وإعادة تأهيل المباني التراثية، خاصة أن العراق بصدد إعادة إعمار المدن المحررة وتجديدها، وبناءً عليه فمن الضروري أن يكون هناك تقاسم متبادل للخبرات بين العاصمتين العربيتين، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في حملة إعادة الإعمار لما لها من باع طويل في مجال الإعمار والتشييد والإسكان.

وجاء في بيان صادر عن السفارة العراقية بالقاهرة، إن الصدر زار اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبد العال في مكتبه بديوان المحافظة، لتقديم التهنئة له بالمنصب الجديد، متمنيًا أن يحالفه النجاح في الحفاظ على الوجه الحضاري لمصر.

وأضاف البيان، أن اللواء عبدالعال، أشاد بالعلاقات والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ناقلاً تحيات القيادة المصرية وشعبها الى العراق الشقيق، مثمناً احتضانه في وقت سابق المصريين، مؤكداً أن مصر تقف دائما مع العراق وأن ما تعرض له من هجمات إرهابية كانت محور اهتمام القيادة والحكومة المصرية، مشيداً بالنجاحات التي حققها العراق بانتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي ، مضيفا أن العراق هو البلد العربي الوحيد الذي استطاع التخلص من الإرهاب والقضاء عليه، إذ حقق إنجازًا كبيراً في هذا المجال.

وأضاف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفقًا للبيان، أنه ليست الشركات المصرية فقط ترغب العمل بالعراق، بل حتى الشعب المصري على المستوى الشخصي لديه رغبة جامحة في العمل أيضًا، وفي نهاية اللقاء عبّر المحافظ عن تقديره وامتنانه لهذه الزيارة.

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