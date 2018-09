تنصيب شنقريحة قائدا للقوات البرية في الجيش الجزائري

المتوسط:

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، سيقوم الخميس بتنصيب قائد جديد للقوات البرية، مؤكدة أخبارا سبق أن نشرتها وسائل إعلام محلية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الفريق قايد صالح يترأس الخميس “باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (…) مراسم تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية خلفا للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد”، بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، الاثنين، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عين قائدا جديدا للقوات البرية، في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري خلال الأسابع الماضية.

وكان اللواء شنقريحة يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.

وقام قايد صالح، الأربعاء، بتنصيب القائد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر الوناس، الذي شغل المنصب منذ 2005.

وشملت التغييرات الأخرى ابتداء من 23 أغسطس، قادة النواحي العسكرية الأولى (وسط) والثانية (شمال غرب) والرابعة (جنوب شرق)، وصولا إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي تم تعيينه الاثنين، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

كما أقيل في الثاني من يوليو قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وحل مكانه العميد غالي بلقصير. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع.

وكانت المجلة الشهرية “الجيش” لسان حال الجيش الجزائري، قد أوضحت أن الإقالات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا تندرج فقط في سياق “التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق”.

