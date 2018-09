المتوسط:

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها ستفكك منشآتها الصاروخية الأساسية بشكل دائم في وجود خبراء أجانب، في أحدث بادرة من الزعيم كيم جونج أون لإحياء محادثات متعثرة مع واشنطن بشأن برنامج بلاده النووي.

وبعد قمة في بيونجيانج، قال كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن الشمال مستعد أيضا لإغلاق مجمعه النووي الرئيسي بشرط قيام الولايات المتحدة بإجراء مقابل لم يحدداه.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في بيونجيانج يوم الأربعاء، قال كيم والرئيس الكوري الجنوبي إنهما اتفقا على تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ”أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية“.

وقد تعطي تعهدات كيم ومون في ثالث قمة بينهما هذا العام زخما جديدا للمفاوضات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونجيانج وتمهد الطريق إلى اجتماع آخر اقترحه كيم مؤخرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان كيم تعهد خلال اجتماعيه مع مون في وقت سابق من العام وخلال لقائه التاريخي بترامب في يونيو حزيران بسنغافورة بالعمل من أجل ”نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية“.

لكن المناقشات بشأن كيفية تنفيذ هذا الالتزام المبهم تعثرت منذ ذلك الحين، إذ تطالب واشنطن بإجراء ملموس نحو التخلي عن السلاح النووي قبل الموافقة على هدفين أساسيين لبيونجيانج هما إعلان رسمي لانتهاء الحرب التي دارت بين الكوريتين بين عامي 1950 و1953 وتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها.

ورحب ترامب بالتعهدات الجديدة قائلا إنها جزء من ”تقدم هائل“ مع بيونجيانج في عدد من المجالات وأشاد ”بالأنباء الطيبة للغاية“ من الشعبين الكوريين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”هو يتحلى بالهدوء وأنا كذلك. لذا سنرى ما سيحدث… الأمور هدأت بشكل كبير“.

لكن من المرجح أن تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن خطط التعاون الاقتصادي التي أعلنها كيم ومون خلال قمتهما قد تقوض العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونجيانج بقيادة واشنطن.

The post كوريا الشمالية تعلن تفكيك منشآتها الصاروخية بشكل دائم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية