واشنطن تعوّل على توقيع معاهدة نووية جديدة مع إيران

أكد مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون الإيرانية بريان هوك، أن بلاده تعول على توقيع معاهدة جديدة مع إيران تشمل برنامجيها النووي و”تطوير الصواريخ الباليستية”.

وحسب وسائل إعلام غربية، فقد أشار هوك أيضا، خلال كلمة في معهد هدسون الأمريكي، إلى أن طهران ليست مهتمة بالتفاوض، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استعدادهما للقاء القيادة الإيرانية.

ووفقا له، فإن واشنطن “قالت بوضوح إنها مستعدة للمفاوضات (مع إيران).. لكن الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف غير مهتمين بالمفاوضات”، مضيفا “هذا هو موقفهم، ونحن نحترمه”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران ودول مجموعة 5 + 1. وبحلول شهر نوفمبر، تتوقع الولايات المتحدة استعادة جميع العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب هذه الاتفاق.

وتحث واشنطن طهران على توقيع معاهدة أخرى لا تشمل فقط القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، بل وأيضا قضية الصواريخ الباليستية على وجه الخصوص.

وتقول السلطات الإيرانية إنها لا تنوي إجراء مثل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة.

