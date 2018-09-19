مقتل شاب من بني وليد جراء اشتباكات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أفادت مصادر محلية من بني وليد، إن شابًا من المدينة قتل جراء تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة على طريق المطار في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، .

وصرح أحد أقارب القتيل إن الشاب «عون الله جمعة الشبو» من سكان بني وليد ويبلغ من العمر (19 عاما) كان في زيارة إلى أقاربه بمدينة طرابلس، وأصيب برصاصة طائشة جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بمحيط طريق المطار.

وكانت مصادر محلية أفادت بسماع أصوات قذائف وانفجارات عصر اليوم في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس في حين تشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة منذ أواخر أغسطس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا