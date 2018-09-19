وول ستريت جورنال: عودة نشاط تنظيم داعش في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها امس الثلاثاء من أن المليشيات الإرهابية والمتطرفة تستغل الفراغ الأمني لشن هجمات، بعد أن تبنت مسؤولية أكثر من 12 هجوما هذا العام، وتهدد بتعطيل تدفق النفط في الدولة أحد أهم الموردين في العالم.

و أكد خبراء أمن أن تنظيم “داعش” الإرهابي بدأ ينشط، ويستعد للظهور مجددا في ليبيا في ظل حالة الفوضى التي تعاني منها الدولة المحورية في شمال أفريقيا، وتمثل أفضل عامل لضم عناصر جدد للتنظيم.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن عودة ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي تأتي بعد عامين من قيام القوات الليبية المدعومة بالقوة الجوية الأمريكية بإزاحة التنظيم الإرهابي من معقله في مدينة سرت الساحلية، معتبرة أنها تقوض أحد الانتصارات المؤكدة في الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضده.

وأشارت إلى أن الهجوم الأخير وقع الأسبوع الماضي، عندما اقتحم مسلحون يرتدون سترات ناسفة ويحملون بنادق هجومية شركة النفط الحكومية الليبية، وهي واحدة من أهم المؤسسات في البلاد وتخضع لحراسة مشددة، حيث هزت الانفجارات المبنى وقتل موظفان في الهجوم.

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية حافظت على وابل مستمر من الهجمات التي استهدفت مقاتلي “داعش” الإرهابي في البلاد، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار في أواخر أغسطس ، أسفرت عن مقتل عضو جماعة في بني وليد، جنوب شرق العاصمة، طرابلس، حسب القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، التي تشرف على العمليات في البلاد.

وفي السياق، قال متحدث باسم “أفريكوم”، مؤخرا إن التنظيم لديه حاليا ما بين 400 و750 عنصرا في ليبيا.

ووفقا للصحيفة، كانت أسوأ الاشتباكات بين المليشيات خلال عام قد استحوذت على طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، حيث استهدف هجوم صاروخي لإحدى المليشيات المطار الوحيد في المدينة في 11 سبتمبر.

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