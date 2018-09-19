أرقام لا تفوتك قبل موقعة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى، لحساب المجموعة السابعة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيعتمد جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، على نجمه إيسكو، حيث ذكرت صحيفة ماركا، أن لوبيتيجي سيجري تغييرين على الأقل، على التشكيلة التي بدأ بها المباراة الأخيرة، ضد أتلتيك بيلباو (1-1)، حيث سيدخل مواجهة روما بإيسكو وكاسيميرو.

ولم يبدأ إيسكو ضد ليجانيس وبيلباو، فيما رجحت الصحيفة أن يجلس أسينسيو على دكة البدلاء، في مباراة اليوم، وأضافت أن كاسيميرو أيضًا سيكون أساسيًا، بعدما دخل كبديل في ملعب سان ماميس، بينما تعد بقية التشكيلة واضحة، باستثناء مركز الظهير الأيسر، حيث يفاضل لوبيتيجي بين ناتشو ومارسيلو.

وأوضحت ماركا أن كورتوا سيحرس المرمى، وأمامه كارفاخال، وفاران، وراموس، ومارسيلو (أو ناتشو)، أما خط الوسط فسيتكون من كاسيميرو، وكروس، ومودريتش، إضافة إلى إيسكو، وفي الهجوم سيكون هناك بنزيما، وجاريث بيل (أو أسينسيو).

ونوهت الصحيفة إلى أن إيسكو، سيلعب اليوم مباراته الـ62 في دوري الأبطال، خلال 7 نسخ للبطولة، ولعب إيسكو مباراتين في البطولة القارية الكبرى، مع فالنسيا في موسم 2010/2011، و8 لقاءات برفقة مالاجا، في موسم 2012/2013، والبقية مع ريال مدريد، الذي سجل له 4 أهداف، من إجمالي 7 أحرزها في مشواره بالمسابقة.

وفيما يلي نستعرض لكم أرقام من تاريخ مواجهات الفريقان:

– لعب ريال مدريد مع روما 10 مباريات من قبل، فاز في 6 مناسبات، فيما كان للفريق الإيطالي الانتصار خلال مباراة واحدة، وسيطر التعادل في 3 مرات.

– استطاع لاعبو ريال مدريد تسجيل 19 هدفًا في الشباك الإيطالية خلال المواجهات العشر، فيما هز الذئاب مرمى الأبيض 9 مرات فقط.

– يتقاسم كل من البرتغالي لويس فيجو والإسباني راؤول جونزاليس هدافي المواجهة برصيد 5 أهداف لكل منهما، فيما يعود الإيطالي فرانشيسكو توتي الأكثر تهديفًا للذئاب بثلاثة أهداف.

– آخر مواجهة جمعت بينهما كانت بتاريخ 2016/3/8 على ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بدور الـ16، وفاز الأبيض بهدفين من دون مقابل وقّع عليهما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، والكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي.

– آخر لقاء زار فيه الفريق الإيطالي ملعب سانتيجو بيرنابيو واستطاع تحقيق الفوز كان بتاريخ 2008/3/5 عندما منح رودريجو تادي وميركو فوسونيتش الفوز للذئاب بهدفين مقابل هدف وقّع عليه راؤول جونزاليس خلال دور الـ16 من البطولة نفسها.

– أكبر نتيجة فوز لريال مدريد على روما كانت بتاريخ 2004/9/28 في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات بالبطولة ذاتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حينها ضرب الأبيض الذئاب برباعية بيضاء وقع عليها كل من راؤول جونزاليس (هدفين) ولويس فيجو وروبرتو كارلوس.

– بشكل عام لعب ريال مدريد ضد الأندية الإيطالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 64 مباراة، حقق الفوز في 31 مباراة وخسر 23 وتعادل في 10 مباريات، نجح لاعبو الأبيض في إحراز 98 هدفًا ضد الفرق الإيطالية، فيما استقبلت شباك الميرينجي 80 هدفًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا