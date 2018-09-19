دوري الأبطال.. رونالدو يبدأ مسابقته المفضلة بألوان يوفنتوس أمام فالنسيا

يستقبل فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب ميستايا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2018- 2019، ويتواجد إلى جانبهما في المجموعة الثامنة كل من يونج بويز السويسري ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وستسلط الأضواء بشدة على هذه المباراة كونها أول مباراة أوروبية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي، وهو اللاعب الذي تعاقد معه يوفنتوس من أجل الظفر بلقب تلك المسابقة الغائبة عن خزائن السيدة العجوز منذ عام 1996.

ولم يسبق وأن تواجه يوفنتوس مع فالنسيا من قبل، وبالتالي بات فريق الخفافيش هو ثامن فريق إسباني ويواجهه اليوفي في دوري أبطال أوروبا، ولم يحقق يوفنتوس سوى انتصار وحيد في آخر 6 مباريات أمام الفرق الإسبانية، بينما خسر فالنسيا مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات أمام الفرق الإيطالية.

ولم يتعادل فالنسيا في آخر 18 مباراة أوروبية، حيث حقق الانتصار في 10 مباريات، وخسر 8 مواجهات أخرى.

ويخوض مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري مباراته رقم 77 في دوري أبطال أوروبا، كثالث أكثر مدرب إيطالي خوضًا للمباريات في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز خلف كل من فابيو كابيلو بـ78 مباراة وكارلو أنشيلوتي بـ153 مباراة.

وأثناء فترة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، ساهم النجم البرتغالي في 50% من الأهداف التي سجلها الريال في دوري الأبطال من خلال تسجيل 105 أهداف وصناعة 27 آخرين.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بواقع 153 مباراة خلف الحارس الإسباني إيكر كاسياس والذي خاض 167 مباراة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفًا في 153 مباراة، وتعد فرصة اليوفي جيدة للفوز بمواجهة اليوم بعد الانطلاقة القوية في الدوري الإيطالي من خلال تحقيق العلامة الكاملة، في الوقت الذي لم يحقق فيه فالنسيا أي انتصار في الدوري الإسباني حتى الآن محتلًا المركز الـ17 بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتأتي نتائج فالنسيا هذا الموسم في الدوري الإسباني بمثابة المفاجأة بعد الصفقات العديدة التي أبرمتها إدارة الخفافيش، حيث تعاقد الفريق مع كل من جونكالو جويديس وجيوفري كوندوجوبيا وجيسون موريلو وكيفين جاميرو وميتشي باتشواي.

التشكيل المتوقع للفريقين:

فالنسيا: نيتو- بيتشيني- جابريل- دياكابي- جايا- سولير- باريخو- واس- تشيرشيف- جاميرو- رودريجو.

يوفنتوس: بيرين- كانسيلو- كيليني- بونوتشي- ساندرو- تشان- ماتويدي- بيانيتش- ديبالا- رونالدو- ماندجوكيتش

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