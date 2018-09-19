وزير: بريطانيا قد تجري استفتاء ثانيا على البريكست

قال وزير الخزانة البريطاني، ميل سترايد، إن بلاده قد يجري استفتاء ثاني على عضويته في الاتحاد الأوروبي في حال رفض خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، فيما يخص ترتيبات الخروج من الاتحاد.

وأوضح لقناة سكاي نيوز، أن أولئك الذين على يمين الحزب، سيستبد بهم القلق إذا لم تنجح هذه الخط

وتابع أنه قد نجد أنفسنا في وضع يستدعي إجراء استفتاء ثان، ويمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي نهائيا، بحسب ما نقلت رويترز. هذا ودعا رئيس بلدية العاصمة لندن، صادق خان، لإجراء استفتاء جديد بشأن قرار عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه يتعين على الشعب البريطاني أن يقول كلمته فيما يتعلق بنتائج مفاوضات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

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