طفلك مشاغب؟.. 6 حلول بسيطة هتساعدك

بعض الأطفال يُشاغبون ويميلون إلى العنف في التعامل مع أقرانهم. يترتب على هذا مشكلات داخل وخارج البيت. ويتسرع الآباء في عقاب أبنائهم فتتفاقم المشكلة ويزداد عناد الابن. من دون استطراد كثير، هناك أسباب وراء هذا الشغب الطفولي، ومن ثمّ معالجة الأمر وتحسين سلوك الطفل.

بعض الأطفال يُشاغبون، ويميلون إلى العنف في التعامل مع أقرانهم. يترتب على هذا مشكلات داخل وخارج البيت. ويتسرع الآباء في عقاب أبنائهم، فتتفاقم المشكلة، ويزداد عناد الابن. من دون استطراد كثير، هناك أسباب وراء هذا الشغب الطفولي، ومن ثمّ معالجة الأمر وتحسين سلوك الطفل. في البداية هناك العديد من الأسباب:

١- الغيرة

نتيجة للاهتمام الزائد بأحد الإخوة أو بطفل آخر في الفصل فإن الطفل يقوم بهذه التصرفات حتى يلفت الأنظار بعيدًا عن هذا الطفل أو يحاول أن يفعل أي شيء لكي يكون مثيرًا للاهتمام، فالغيرة تدفع الأطفال للعنف والسرقة ومضايقة الطفل الآخر في بعض الأحيان.

٢- جذب الانتباه

هناك أطفال تستخدم الشغب والتصرفات الخاطئة كوسيلة للحصول على انتباه واهتمام الوالدين اللذين يهملان الطفل وينشغلان في العمل أو مشاكلهما الخاصة عن الطفل.

٣- العقاب

استخدام العقاب بشكل مستمر على كل صغيرة وكبيرة يقوم بها الطفل من الأمور التي تثير شغب الطفل، فهو قد يكون وسيلة للتعبير عن رفض العقاب.

كيف نُعالج هذه المشكلة؟… الحل في هذه النقاط:

١- من الضروري التعامل معها بهدوء وحكمة حتى لا نؤدي من خلال العصبية والتسرع إلى زيادة المشكلة.

٢- العلاقة الجيدة مع الأبناء والاستماع لهم وشعورهم بالاهتمام هي أساس التخلص من كثير من المشكلات.

٣- دائمًا ما يرفض الطفل المشاغب إطاعة الأوامر وكي يتم التغلب على ذلك يجب من الأساس إعطاء الابن خيارات في الأشياء التي نريده أن يقوم بها، فبدلا من (ذاكر دروسك) يمكن أن نقول له (نبدأ بالعلوم أم بالرياضيات؟)، فالاختيار يسهل المهمة، ويجعل الطفل يشعر بجزء من الحرية بدلا من الإجبار.

٤- تشجيع الطفل على السلوك الجيد والبعد عن الشغب من الأمور الهامة جدا، والتي تساعد الطفل على معرفة السلوك الجيد، الذي يحسن علاقته بوالديه، ولكن لا يجب أن نقدم له نموذج طفل آخر ونقارن بينهما، لأن ذلك يتسبب في زيادة المشكلة بشكل كبير جدًا.

٥- يمكن استخدام العقاب مع الطفل المشاغب، لكن يجب أن يكون العقاب متناسبًا مع المشكلة، ولا يكون بالضرب للطفل، لأنه يزيد من المشكلة، ولكن توجد طرق أخرى للعقاب يمكن استخدامها مثل التوقف لبعض الوقت عن نشاط يفضل القيام به، ومن أهم العوامل التي تؤدي لنجاح العقاب هي أن نوضح للطفل على أي سلوك يتم معاقبته.

٦- وحتى نحصل على نتيجة أفضل يجب أن نستخدم أسلوب المكافأة، إلى جانب العقاب مثل مكافأة الطفل على الوقت، الذي كان يتصرف فيه بطريقة جيدة ومناسبة بعيدًا عن الشغب.

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