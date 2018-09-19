شكل إيدك مضايقك..الفازلين يخلصك من الإسمرار

هذا الموضوع قد لا تلحظة سيدات كثيران نتيجة “زحمة الحياة والضغوط”، لكن بعضهن يهتم ويقلق. فاليدين من أكثر المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس، لذلك لو ركزتي النظر فيها ستجدين أن يديك لونها أسمر من بقية جسمك، السبب في ذلك هو التعرض لأشعة الشمس الضارة إضافة إلى التعرض للأتربة والأوساخ طوال اليوم.

هذا الموضوع قد لا تلحظة سيدات كثيران نتيجة "زحمة الحياة والضغوط"، لكن بعضهن يهتم ويقلق. فاليدين من أكثر المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس، لذلك لو ركزتي النظر فيها ستجدين أن يديك لونها أسمر من بقية جسمك، السبب في ذلك هو التعرض لأشعة الشمس الضارة إضافة إلى التعرض للأتربة والأوساخ طوال اليوم.

الأمر بسيط ويمكنه حله دون الحاجة لشركات التجميل، التي تروج دائمًا لكريمات تفتيح باهظة الثمن، ولا تؤدي النتيجة المطلوبة بشكل سريع.

بعض الوصفات الطبيعية من داخل مطبخك تساعدك في التخلص من اسمرار اليدين، وتوفر عليكي المبالغ الطائلة التي تحتاجيها لشراء مستحضرات تجميل جديدة، نتناول في السطور التالية بعض الوصفات التي تساعدك في التخلص من مشكلتك ومنها..

الفازلين

ترطيب يديك من الأمور الهامة قبل معالجة اسمرارها، فالفازلين من الوسائل الطبيعية التي تساعدك في تحقيق ذلك، اهتمي قبل الذهاب للنوم بعد تنظيف يديك جيدًا، بتدليك يديك بالفازلين دقيقة، ثم إرتداء قفازات والذهاب للنوم، تنبهرين بالنتيجة عند الاستيقاظ من النوم.

زيت الزيتون

زيت الزيتون مفيد لبشرتك، ويساعد في ترطيب وتفتيح الجلد، فهو يساعد على تقشير وتبييض اليدين، كل ما عليكِ هو خلطه مع زيت الزيتون والسكر، اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة سكر، دلكي يديكي بالخليط في حركات دائرية، يساعدك الخليط على التخلص من الجلد الميت، ثم اشطفي يديك بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

الليمون

الليمون من أكثر الوسائل الطبيعية التي تساعد في التفتيح، فهو يحتوي على فيتامين c، ويساعد في تقشير الجلد أيضًا والتخلص من خلايا الجلد الميتة، كل ما عليكي هو رش السكر على نصف ليمونة، وافركي يديك جيدًا لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي يديك بالماء، وكرري الوصفة مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، ولكن احذري إذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة، وضع قطرات من زيت الزيتون مع الليمون والسكر.

البيكنج صودا

البيكنج صودا تساعد في تفتيح البشرة، وتخلصك بسهولة من البقع الداكنة، كما أنها وسيلة فعالة لتقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة، اخلطي قطرات من عصير الليمون، مع 2 ملعقة من العسل وملعقة من البيكنج صودا، اخلطي المكونات جيدًا، ثم افردي الخليط على بشرتك 10 دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

القهوة

القهوة تحتوي على مضادات للأكسدة، وتساعد في تجديد خلايا الجلد، لذلك تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالتفتيح، استخدمي بقايا القهوة على يدك للتخلص من الجلد الميت، كما يمكنك مزجها مع العسل أيضًا، ضعي الخليط على يدك 10 دقائق، ثم اشطفيها، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتيجة سريعة.

حافظي على أنوثتك، واهتمي بيديك، واتبعي نظاما غذائيا صحيا واحرصي على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، مع شرب كميات كبيرة من المياه، للحصول على بشرة صافية خالية من التجاعيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا