حافظي على لون بنطلونات الجينز.. الملح ح يساعدك!

البنطلون الجينز من القطع الأساسية في دولاب كل بنت، بتحتاج له في الشغل والخروجات مع الأصدقاء، لكن هل سألتي يومًا نفسك عن السبب في تغيير لون البنطلون؟، قد يكون بسبب مساحيق الغسيل التي تستخدميها، أو طريقة غسيل البنطلون، لذلك عليك التعرف على الطرق الصحيحة للحفاظ على جودة بنطلونك كي يعيش مدة أطول معك، نتناول في التقرير التالي كيفية التعامل مع البنطلون وغسله.

البنطلون الجينز من القطع الأساسية فى دولاب كل بنت، بتحتاج له فى الشغل والخروجات مع الأصدقاء، لكن هل سألتى يومًا نفسك عن السبب فى تغيير لون البنطلون؟، قد يكون بسبب مساحيق الغسيل التى تستخدميها، أو طريقة غسيل البنطلون، لذلك عليك التعرف على الطرق الصحيحة للحفاظ على جودة بنطلونك كى يعيش مدة أطول معك، نتناول فى التقرير التالى كيفية التعامل مع البنطلون وغسله.

غسل البنطلون أكثر من مرة

ابتعدى عن غسيل البنطلون الجينز كثيرًا، كثير من ربات البيوت يقعن فى خطأ ويغسلن البنطلون الجينز بعد كل لبسة، ولكن هذا خاطئ، قومى بغسله من وقت لآخر، حتى لا يتغير لونه سريعًا، اعرفى هنا إزاى تستخدمى البنطلون الجينز القديم.

الغسيل فى الأوتوماتيك

لا تضعى البنطلون الجينز فى الغسالة الأوتوماتيك، وإذا قمت بذلك، عليك تشغيل الغسالة بنظام لا تقوم فيه بعصر البنطلون، لأن برامج العصر تتلف البنطلون سريعًا، لذلك احرصى على تصفيته بعد إخراجه من الغسالة وتجفيفه فى الهواء.

المياه الساخنة

من الأفضل غسل البنطلون الجينز، عن طريق حمام البخار، وليس المياه الساخنة التى تؤدى لإتلاف الملابس سريعًا، والبخار سيساعدك فى التخلص من أى بكتريا أو بقع، ويضيف لمعة على البنطلون بدلًا من بهتانه سريعًا بسبب المياه الساخنة.

نصائح تفيدك عند غسل البنطلون الجينز

– بعض السيدات لا تعرف ضرورة غسل البنطلون الجينز على الوجه الآخر، فلا يصح غسله بالشكل الطبيعى لأنه يؤدى لبهتان لونه سريعًا، اعرفى إزاى تصبغى البنطلون فى البيت بسهولة.

– عند غسل البنطلون الجينز، ابتعدى عن استخدام المساحيق كثيرًا لأنها تحتوى على مواد كيماوية ضارة تتلف الملابس سريعًا، استعينى بالملح فهو يساعد على تنظيف البنطلون ويحافظ على لونه، ضيفى نصف فنجان قهوة من الملح إلى ماء الغسيل البارد.

– استخدمى الخل أيضًا بدلًا من المساحيق والصابون، الخل منظف طبيعى ويحافظ على الصبغة، انقعى البنطلون فى وعاء به ماء مع كوب من الخل ساعة، ثم اشطفيه بالماء واتركيه يجف فى الهواء، ولا تخشى رائحة الخل تزول سريعًا بعد أن يجف البنطلون.

– إذا أردتِ التخلص من البقع فى البنطلون، استخدمى فرشاة أسنان أو قطعة قماش جافة، مع أى مزيل بقع ملابس لديك، وافركى البقعة قبل غسل البنطلون.

وأخيرا عزيزتى.. حافظى على ألوان ملابسك زاهية، احرصى على تعطيرها بوضع قطرات من أى زيت عطرى تفضلينه داخل دولابك، ويمكنك أيضًا وضعه مع ماء الغسيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا