نصر الله: باقون في سوريا حتى بعد التسوية في إدلب

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الأربعاء إن جماعته باقية في سوريا ما دامت دمشق تريد ذلك.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني "نحن باقون في سوريا حتى بعد تسوية إدلب وبقاؤنا هناك مرتبط بالحاجة ‭‬‬وبموافقة القيادة السورية."

وقدم حزب الله اللبناني دعما حيويا للجيش السوري في حربه المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات مما ساعده في استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال "لا أحد يستطيع أن يخرجنا من سوريا… نعم هدوء الجبهات وتراجع التهديدات سيؤثر بطبيعة الحال على الأعداد الموجودة…ولكن أصل البقاء نحن باقون هناك حتى إشعار آخر".

وأبرمت تركيا، التي تحرص بشدة على تفادي صراع شامل وأزمة إنسانية على حدودها الجنوبية، اتفاقا مفاجئا مع روسيا يوم الإثنين لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب بهدف تلافي هجوم وشيك. ووصف نصر الله الاتفاق بأنه خطوة نحو "إمكانية الحل السياسي وهذا أمر جيد ولكنه مرهون بالنتائج وبالتطبيق الدقيق لهذا الاتفاق وهذا سيأخذ سوريا بطبيعة الحال إلى مرحلة جديدة"

وكانت روسيا وهي أكبر داعم خارجي للرئيس بشار الأسد في حربه، تستعد مع الجيش السوري وحزب الله لشن هجوم على مدينة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يخلق كارثة إنسانية في منطقة إدلب التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين شخص.

وتمثل منطقة إدلب والأراضي المجاورة في شمال حلب آخر موطئ قدم كبير للمعارضة في سوريا بعد أن استعاد الأسد معظم المناطق بدعم عسكري روسي إيراني، بالإضافة إلى حزب الله.

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