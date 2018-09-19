ترامب يدافع عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا من تهمة الاعتداء الجنسي

كثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دفاعه عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا، قائلا إن من الصعب تخيل أن بريت كافانا، أقدم على الاعتداء الجنسي وإنه سيكون أمرا مؤسفا إذا لم تدل متهمته بشهادتها أمام مجلس الشيوخ.

وفي الوقت الذي يجد فيه ترامب صعوبة في ترسيخ هيمنة المحافظين على أعلى محكمة في البلاد، حدد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تشاك جراسلي، مهلة حتى صباح يوم الجمعة، لكي تقرر كريستين بليزي فورد إن كانت ستتحدث أمام المشرعين.

وقالت فورد، وهي أستاذة جامعية في كاليفورنيا، إن كافانا، الذي يشغل الآن منصب قاضي استئناف اتحادي، اعتدى عليها جنسيا في عام 1982 عندما كانا في المدرسة الثانوية بولاية ماريلاند، ووصف كافانا مزاعم فورد بأنها "عارية تماما عن الصحة".

وتريد لجنة جراسلي، التي يقودها الجمهوريون، إفادة معدة منها وإجابة على ما إذا كانت ستقبل دعوتها للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة يوم الإثنين سواء في جلسة علنية أو مغلقة.

وقال ترامب "حسنا إذا حضرت وأدلت بإفادة يعتد بها فسيكون ذلك مثيرا للاهتمام وسنضطر لاتخاذ قرار… لكن لا أستطيع القول سوى أنه رجل رائع ومن الصعب علي تخيل أن شيئا حدث".

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