فشل محاولة إخوانية قطرية لإفساد وقفة احتجاجية ضد الإرهاب في جنيف | صور

فشلت محاولة قطرية إخوانية في إفساد وقفة احتجاجية ضد الإرهاب أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعانت الجماعة الارهابية بمجموعة من الخارجين القانون والمقيمين بشكل غير قانوني في سويسرا وعدد من عناصر تنظيم الإخوان في الجزائر وليبيا وتونس وحاولوا الهجوم على الوقفة فور انطلاقها والتي كانت مخصصة للتنديد بالإرهاب وإثارة قضية قبيلة الغفران القطرية.

وتم إبعاد مرتزقة الإخوان عن مكان الوقفة، إلا أنه بعد فترة عادوا مرة أخري في محاولة للاعتداء على المتواجدين مما اضطر لتدخل البوليس السويسري والذي فتح تحقيقا في الواقعة وتبين أن أحد المعتدين لا يحمل أي أوراق كما تبين أنه مسجل خطر في فرنسا وهرب بقية العناصر من مكان الوقفة.

وكان عدد من النشطاء المصريين واليمنيين والسوريين وعدد من أبناء قبيلة الغفران نظموا وقفه صامتة في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر مبنى الأمم المتحدة في جنيف بتصريح من الشرطة والسلطات السويسرية للتنديد بجريمة إسقاط الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران والدعم القطري للإرهاب في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ومصر والتي نظمتها كل من المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية ومنتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.

وانضم للوقفة، عدد من الزوار والسائحين مما أثار حفيظة عناصر الإخوان الذين حاولوا الهجوم على الوقفة، إلا أن عدد المشاركين في الوقفة أصابهم بالرعب وتراجعوا، وبعد فترة حاولوا الهجوم مرة أخرى فتصدى لهم الموجودون بساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة.

وعندما حاول عدد من أبناء قبيلة الغفران الذهاب لركوب المترو، مما أدى إلى تدخل الشرطة السويسرية وألقت القبض على أحد عناصره، وتبين أنه لا يحمل أي أوراق وتم وضع القيود الحديدية في يده وهرب بقية زملائه من الساحة.

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس منتدى الحوار أن بلطجية جماعة الإخوان وقطر امتد إلى جنيف باستئجار بلطجية لمنع أي أنشطة تدين الإرهاب وتندد بانتهاكات حقوق الإنسان في قطر وحرمان أكثر من 6 آلاف شخص من جنسيتهم وتهجير قسرا وأضاف أن هذه الممارسات تؤكد بما لايدع للشك تورط النظام القطري في دعم الإرهاب وأن محاولاتها لنفي هذه التهمة تفشل بسبب الاستعانة بالخارجين عن القانون.

وأكد أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم بعض الخارجين عن القانون من جنسيات عربية مختلفة للتظاهر باسم الجماعة والقيام بأعمال بلطجة وشعب ضد المتظاهرين المسالمين المناوئين لهم، وأشار إلي أن ذلك ظهر واضحًا من خلال القبض علي أحد هؤلاء بعد أن تبين أنه لا يحمل أوراقا ثبوتية ويقيم بشكل غير قانوني في سويسرا الأمر الذي أدى إلى اعتقاله فورًا وهروب باقي زملائه.

وأضاف نصري أن القضية أصبحت في يد السلطات السويسرية في جنيف وتم فتح تحقيق رسمي وسوف تقوم المنظمة المسكونية بمتابعة سير التحقيقات فيها.

وأكد أن الهدف من الهجوم علي الوقفة هو إثارة الشغب والبلبة بهدف منع المنظمة من الحصول على تصاريح مستقبلية لتنظيم وقفات مشابهة سلمية في المستقبل.

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