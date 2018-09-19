واشنطن: مستعدون على الفور لإجراء مفاوضات مع بيونج يانج

رحّبت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بـ"الالتزامات المهمّة" التي اتّخذتها كوريا الشمالية، خلال القمة بين الكوريتين التي انعقدت في بيونج يانج، وأعربت عن استعدادها للدخول "على الفور" في مفاوضات مع كوريا الشمالية، تمهيدا لنزع السلاح النووي "بحلول يناير 2021".

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه "وجّه هذا الصباح دعوة" إلى نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو للالتقاء به "الأسبوع المقبل في نيويورك"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع البيان "أن الولايات المتحدة تهنّئ الرئيس مون جاي-إن والزعيم كيم جونج-أون على نجاح قمتهما في بيونج يانج"، مشيداً بـ"إعادة تأكيد" الزعيمين التزامهما "نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وحرص بومبيو على الإشادة بقرار كوريا الشمالية "استكمال تفكيك موقع تونغشانغ-ري" المخصص لإجراء تجارب صاروخية "بحضور مراقبين أجانب ودوليين".

كما أشاد بومبيو بالاقتراح القاضي بـ"الاستكمال الكامل لتفكيك المنشآت في يونجبيون بحضور مفتّشين أمريكان وآخرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع الوزير الأمريكي "استنادا الى هذه الالتزامات المهمّة التي تعتبر خطوات نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقّق منه"، فإن الولايات المتحدة "ستكون مستعدة لاستئناف المفاوضات على الفور لتغيير العلاقات بين البلدين".

وكانت المفاوضات بين الكوريتين تعثّرت بعد القمّة التاريخية التي جرت في يونيو الماضي، بين واشنطن وبيونج يانج، والتي كرّر خلالها الزعيم الكوري الشمالي التزامه "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

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