المسماري: القوات المسلحة  لن تقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في طرابلس

بنغازي 19 سبتمبر 2018 (وال) – أكد المُتحدث الرّسمي باسم القيادة العَامة للقوات المُسلحة العَربية الليبية، عميد أحمد المسماري، الأربعاء، عدم مشاركة القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة في المعاركة الدائرة في طرابلس .

وحذّر المسماري، في مؤتمره الأسبوعي اليوم الأربعاء، من بنغازي، من المساس بأمن العاصمة، مؤكدا أن القوات المسلحة سيكون بجانب المواطن هناك.

واتهم المتحدث باسم القوات المسلحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج بالتبعية للمليشيات، وليس العكس.

وقال إن القوات المسلحة سيقوم بتشكيل مقدمة عسكرية تتمركز في المنطقة الغربية، بعد السيطرة على بعض النقاط الهامة.

وذكر أن تقرير خبراء مجلس الأمن يستهدف وحدة الصف الليبي، وأن ما ورد بخصوص المصرف المركزي في البيضاء عبارة عن “ترهات”.

وفي المؤتمر نفسه، دعا المسماري، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة غسان سلامة، إلى قول الحقيقة فيما يتعلق بمعركة تحرير درنة.

ورفض وصف المبعوث الأممي للقوات المسلحة، بأنها أحد الأطرف المتصارعة في درنة.

وأضاف المسماري، أن أملاك الإرهابيين في درنة، ما تزال من حقهم، ولا يستطيع أحد المساس بها.

وأشار إلى أن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة جريمة سيدفع مرتكبوها الثمن. (وال – بنغازي) ع ع

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