محكمة باكستانية تطلق سراح رئيس الوزراء السابق

أطلقت محكمة باكستانية، الأربعاء، سراح رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وزوج ابنته، بكفالة بانتظار جلسات الاستئناف الخاصة بهم.

وغادر شريف السجن وسط أجواء احتفالية من مناصريه، وذلك بعد أن علّقت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات بحقه بتهمة الفساد.

وأوقف شريف وابنته في 13 يوليو الماضي، عند عودتهما للبلاد من لندن لحشد الدعم لحزبه قبل أيام من الانتخابات العامة لتنفيذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد مدتها عشر سنوات.

وخسر حزبه الانتخابات التي جرت في 25 تموز لصالح حزب “حركة الإنصاف” بزعامة عمران خان.

وتجمع العشرات من أنصار شريف عند بوابة سجن روالبندي في شمال شرق البلاد بانتظار الإفراج عنه.

وخارج المحكمة في اسلام آباد، رحب عشرات الناشطين من الرابطة الاسلامية الباكستانية، الحزب الذي أسسه شريف، بالقرار وهتفوا “نواز شريف، رئيس الوزراء”.

