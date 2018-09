عباس يبحث القضية الفلسطينية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن

المتوسط:

أكد مندوب فلسطين لدى الأم المتحدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحضور اجتماع في نيويورك الأسبوع المقبل حول القضية الفلسطينية.

ولم يقدم مندوب فلسطين رياض منصور مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع، لكنه قال للصحفيين، إن إدارة ترامب أحدثت “تحولا جذريا” لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يلبي دعوة عباس مجموعة تضم 30 وزيرا ودبلوماسيا بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني في الـ 26 من سبتمبر الجاري، عشية إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة.

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمة في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قطعت اتصالاتها بالبيت الأبيض على خلفية قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ويرى القادة الفلسطينيون أن إدارة ترامب متحيزة بشكل واضح لمصلحة إسرائيل.

