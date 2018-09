المتوسط:

كرمت مبادرة نيباد الإفريقية للتنمية البيئية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقديرا لجهود الحكومة في الإدارة البيئية، حيث تسلمت «فؤاد» شهادات تقدير جهود الحكومة المصرية في الإدارة البيئية، وذلك في نهاية فعاليات اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذي عقد في العاصمة الكينية.

وحرصت المبادرة خلال الاجتماع الاول لمنصة الحوار حول المشاركة في تحقيق الاستدامة البيئية والوصول الي أهداف التنمية المستدامة أيضًا، على تكريم وزير البيئة المصري السابق، الدكتور خالد فهمي عن جهوده غير المسبوقة في قيادة مجموعة الدول الإفريقية ومداخلاتها في مفاوضات تغير المناخ والتي نجم عنها التوافق حول اتفاق باريس التاريخي حول تغير المناخ.

يُشار إلى أن المبادرة كرمت أيضا مجموعة من الدول والمنظمات وشركاء التنمية بالإضافة إلى شخصيات أفريقية لجهودها في تعزيز الإدارة والحوكمة البيئية.

يُذكر أن مصر ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧. وتقود الجابون المؤتمر حاليًا حيث تحل جنوب أفريقيا محلها العام القادم.

The post إفريقيا تكرم د. ياسمين فؤاد ود. خالد فهمي تقديرا لجهودهما في مجال البيئة. appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية