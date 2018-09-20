دوري الأبطال| ريال مدريد يكتسح روما وسسكا موسكو يتعادل مع فيكتوريا بلزن

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا على فريق روما الإيطالي بثلاثية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل لريال مدريد إيسكو في الدقيقة 45، جاريث بيل في الدقيقة 58، ماريانو دياز في الدقيقة 90، وبهذا الفوز يقتنص فريق ريال مدريد أول ثلاث نقاط له بالمجموعة السابعة، التي تضم كلًا من: فيكتوريا بلزن، سسكا موسكو، إضافة إلى طرفي مباراة اليوم.

يذكر أن الدولي الإسباني سيرجيو راموس حصل على بطاقة صفراء أثناء سير اللقاء لتصبح البطاقة الصفراء رقم 37 في مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وذلك ضد روما، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار نفس الجولة تعادل فريقا فيكتوريا بلزن التشيكي وسسكا موسكو إيجابيًا بهدفين لكل منهما، حيث افتتح فريق فيكتوريا بلزن التسجيل في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول عن طريق ميكائيل كرمينسيتش، الذي أضاف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

مع بداية الشوط الثاني انتفض فريق سسكا موسكو محاولًا إدراك الهدف الأول له، وهو بالفعل ما نجح فيه، حيث سجل فيدور شالوف لاعب الفريق الروسي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 49، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة احتسب بينوا باستيان حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الروسي تصدى لها نيكولا فلاسيتش ضربة جزاء، وأسكنها شباك الفريق التشكي، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويصبح لدى كل فريق نقطة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا