دوري الأبطال.. يوفنتوس يفوز على فالنسيا في ليلة طرد رونالدو

كتب: علي الزيني

في مباراة شهدت حصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء له في بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، فوزًا مثيرًا على نظيره، فالنسيا الإسباني، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ميستايا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات دوري المجموعات البطولة الأوروبية.

ميرالم بيانيتش سجل هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء، أيضًا في الدقيقة 51، وحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد، بينما يظل فالنسيا ويونج بويز بدون نقاط، بالمجموعة الثامنة.

وحصل كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 29، بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة، ليلجأ حكم اللقاء إلى الحكم الخامس، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالدو، وتعتبر البطاقة الحمراء هي الأولى للبرتغالي في دوري الأبطال بعد 154 مباراة، والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.

شهدت الدقيقة الثالثة من المباراة، أولى محاولات فالنسيا، بعد عدة تمريرات بين باتشواي وجويديس، ليسددها الأخير من على حدود المنطقة، وترتطم في كيلليني وتخرج إلى ركنية، وجاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 10، بعد كرة ثلاثية بين ثلاثي هجوم اليوفي، بدأت من بيرنارديسكي من الجهة اليسرى، الذي قام بعرضية رائعة إلى رونالدو في الجهة اليمنى، ليمرر إلى ماندزوكيتش أمام المرمى، وسددها فوق العارضة.

واستمر ضغط يوفنتوس الرهيب على مرمى نيتو في الـ20 دقيقة الأولى، وكاد بيرنارديسكي أن يسجل الأول، بعد خطأ كبير من نيتو، حارس فالنسيا، لينقذها مدافع فالنسيا من أمام مرماه ببراعة، وأجرى أليجري، مدرب اليوفي، أولى تبديلاته في الدقيقة 23، بعد إصابة خضيرة، ليحل محله إيمري كان.

وتعرض كريستيانو رونالدو، للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة، بعدما ضرب مدافع فالنسيا بدون كرة، في الدقيقة 29، وسدد باتشواي تسديدة قوية من على حدود منطقة الستة ياردة ليوفنتوس، في الدقيقة 38، قبل أن ينجح تشيزني في إبعادها، وعاد باتشوي مرة أخرة محاولاً التسديد من بعيد، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا.

وتصدت العارضة لتصويبة جواو كانسيلو في الدقيقة 43، قبل أن يحصل البيانكونيري على ركلة جزاء، بعد عرقلة باريخو كانسيلو، ليتمكن يوفنتوس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45، بعدما سدد بيانيتش ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وحصل يوفنتوس عن طريق بونوتشي، على ركلة جزاء في الدقيقة 49، بعد عرقلة من موريلو، سددها بيانيتش، ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51، واضطر أليجري، لإجراء تبديل اضطراري آخر بخروج دوجلاس كوستا، بعد نزوله بـ22 دقيقة، بعد محاولته على مرمى نيتو، ليحل محله روجاني، في الدقيقة 89، وأهدر باريخو، ركلة جزاء لفالنسيا في الدقيقة 96، بعدما نجح تشيزني في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين.

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