الكونجرس في بيرو يجدد الثقة في حكومة الرئيس مارتن فيزكارا

جدد الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة في بيرو ثقته في حكومة الرئيس مارتن فيزكارا أمس الأربعاء، مما يحول دون أزمة سياسية كانت سترغم البلاد على إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وفقا لـ"رويترز".

وجاء التصويت لصالح فيزكارا بأغلبية 82 مقابل 22 مما يفرض على الكونجرس إقرار إصلاحاته القضائية والسياسية، كما يمثل انتصارا نادرا على حزب المحافظين المعارض الذي يسيطر على المجلس وهو هيئة تشريعية ذات غرفة واحدة.

كان فيزكارا قد دعا إلى تصويت على الثقة في وقت متأخر يوم الأحد لفرض تشريع للحد من الفساد وإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة في أعقاب فضائح متتالية في السنوات الأخيرة.

وبموجب دستور بيرو، فإن أي تصويت بعدم الثقة كان سيجبر فيزكارا على تغيير حكومته بالكامل، لكنه كان سيتيح له الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

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