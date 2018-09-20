مؤتمر دولى حول ليبيا في نوفمبر المقبل

ايوان ليبيا – وكالات

صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ،أمس الأربعاء،عن الأهداف المحتملة للمؤتمر الدولي حول ليبيا و المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة صقلية الإيطالية كما أعرب عن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، وتوطيد الشروط السياسية والتشريعية والأمنية الداعمة لها.

في سياق متصل، اكد ميلانيزي على دعم بلاده لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، في التوقيت وبالطريقة التي يقررها الليبيون، مشددًا على التزامه بإجراء حوار منتظم مع جميع المحاورين الموثوق بهم، من أجل تسهيل تحقيق المصالحة الوطنية على نحو أسرع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا