اللواء السابع يتهم المليشيات بخرق الهدنة

ايوان ليبيا – وكالات

قال اللواء السابع مشاة في إيجاز عسكري أمس الاربعاء أن من وصفهم بـ” المليشيات ” جددت اليوم اعتداءها على مواقع تمركز وحداته في مختلف المحاور كما قال أن ”المليشيات” استهدفوا موقع قوة تابعة للواء بمنطقة عين زارة بقذية نوع “هاون” اتبعتها بإطلاق وابل من الرصاص من اسلحة متوسطة اجبرت افراد اللواء للتعامل مع مصدر النيران فوراً ، مبيناً بأنهم اصابوا تلك الجماعة في مقتل مما اجبرهم على الفرار امام ضرباته حسب تعبيره.

وكشف اللواء على أن باقي المحاور شهدت اعتداءات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، مضيفاً :” إلا ان افراد اللواء السابع وكالعادة لقنوا تلك المليشيات درساً وكبدوهم خسائر في الارواح والأليات العسكرية التي نهبوها من مؤسسات الدولة واستعملوها في القتال ضد الجيش وترويع المدنيين بطرابلس” .

يشار إلى أن خرقاً آخراً لوقف إطلاق النار و الهدنة قد تم منذ صباح الثلاثاء وتجددت الاشتباكات بمنطقتي مشروع الهضبة وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي .

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