رئيس وزراء اليابان يفوز بزعامة الحزب الحاكم

فاز رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في اقتراع على زعامة الحزب الحاكم اليوم الخميس مما يمهد الطريق أمامه ليكون أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في المنصب والسعي لترسيخ إرثه بما في ذلك مراجعة الدستور السلمي للبلاد.

وتغلب آبي على وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا في الانتخابات على زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي وحصل على 553 صوتا مقابل 254 صوتا لمنافسه. وبلغ عدد الأصوات 810 منها 807 صحيحة.

كان آبي قد عاد إلى السلطة في عام 2012 متعهدا بإنعاش الاقتصاد وتعزيز الدفاع.

وإذا ظل آبي في السلطة حتى نوفمبر 2019 فسيكون قد تجاوز الفترة التي أمضاها رئيس الوزراء الأسبق تارو كاتسورا أوائل القرن العشرين وهي 2886 يوما.



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