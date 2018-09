ليلة غرق “قسنطينة”.. الأمطار تضرب الجزائر

غرقت أجزاء واسعة من مدينة قسنطينة شمال شرقي الجزائر، بسبب أمطار غزيرة هطلت على المدينة لمدة ساعة تقريبا، وأدت إلى إغلاق الكثير من الطرق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وأفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن الأمطار تسببت في وفاة شخصين، وأدت إلى فيضانات خلفت خسائر مادية كبيرة وعزلت عشرات العائلات وحالت دون تحركهم.

وبدأت الأمطار في التساقط عصر الأربعاء، وبدأت السيول في التجمع شيئا فشيئا، لا سيما في المنحدرات والأودية، فأغرقت عددا من الأحياء الداخلية، بحسب الصحيفة.

وتمكن السكان في إحدى المناطق الجبلية من إنقاذ طفل وفتاة عمرها 12 عاما، من الغرق في السيول التي اجتاحت أحد الأحياء السكنية.

وعبر العديد من سكان الأحياء المتضررة من جراء الأمطار عن استيائهم من تردي البنية التحتية التي لم تصمد أمام ساعة من الأمطار، وطالبوا السلطات بضرورة التحرك.

