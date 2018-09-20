حلّي مع أسرتك.. واعملي العاشورة في 10 دقائق

لأن يوم عاشوراء، هو مناسبة للاحتفال والبهجة، فإنه يرتبط في التراث الشعبي بأكلة “العاشورة” اللذيذة. لذا عليكِ عزيزتي أن تحتفلي بـهذه المناسبة بإعداد العاشورة أو البليلة التي يحبها أطفالك، فهي مفيدة لصحتهم لأنها تتكون من القمح المفيد جدًا لصحتهم.

يوم عاشوراء هو العاشر من شهر المُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى فيه الله موسى من فرعون، ويصادف اليوم الذي قُتل فيه سيدنا الحسين بن علي حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في معركة كربلاء.

ولأن يوم عاشوراء، هو مناسبة للاحتفال والبهجة، فإنه يرتبط في التراث الشعبي بأكلة "العاشورة" اللذيذة. لذا عليكِ عزيزتي أن تحتفلي بـهذه المناسبة بإعداد العاشورة أو البليلة التي يحبها أطفالك، فهي مفيدة لصحتهم لأنها تتكون من القمح المفيد جدًا لصحتهم.

اعرفي طريقة عمل عاشوراء بسهولة واحتفلي مع أسرتك:

المكونات

– نصف كيلو قمح غلّة

– نصف كوب سكر

– نصف كوب قشطة

– 2 ملعقة كبيرة نشا

– ملعقة صغير فانيليا

– 3 ملاعق كبيرة مكسرات للتزيين

طريقة التحضير

– انقعى القمح ليلة كاملة

– في صباح اليوم التالي، صفّي القمح واغسليه وضعيه على النار فى الماء كي يتم سلقه.

– اغلى اللبن ثم ضعيه على النار مع القمح المسلوق، يمكنك إضافة القشطة لتحصلي على طعم رائع، ولكن إذا كنت تتبعين حمية غذائية ابتعدي عن هذه الخطوة.

– قلبي الخليط على نار هادئة، وأضيفي السكر حسب حاجتك.

– يمكنك إضافة الفانيليا للحصول على مذاق رائع، ثم جهزي النشا المذابة في الماء، وأضيفيها للخليط.

– قلبي المكونات على نار هادئة حتى تحصلي على قوام غليظ.

التقديم

الآن قدميها بعد أن تدفأ قليلا، ويمكنك مشاركة أطفالك في تزيينها ليشعروا بالبهجة لأنهم شاركوا في إعدادها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا