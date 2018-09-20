3 وجبات سناك قدميها لأولادك وقت المذاكرة

دائما ما يكون الأسبوع الأول في الدراسة متعبا للغاية، بسبب الاستيقاظ والنوم مبكرا، وتجهيز السندوتشات وترتيب جدول اليوم، كل هذا في جانب واعتياد أبنائنا على المذاكرة في جانب آخر، فالانتهاء من الفروض المدرسية شيء صعب بالنسبة لهم في الأسبوع الأول، ويحتاجون إلى دعم وتشجيع وتدليل حتى ينتهوا فقط منها، هل تعانين مثلي من نفس الشىء؟، أنصحك بعمل وجبات سناك لذيذة لهم، وتشجيعهم على الانتهاء من الواجبات المدرسية مقابل تناول وجبة رائعة، نعم.. حيلة لطيفة يحبونها وتشجعهم، ولن تكلفك الكثير، فالوجبات السناك كثيرة ومكوناتها بسيطة وإليك 3 منها.

كيك البراوني

المكونات:

– نصف كوب آيس كريم

– شريحتا كوكيز بالشيكولاتة

التحضير:

اخلطيها معا، واسكبيها في أكواب زجاجية واتركيها في الثلاجة للتقديم.

فشار بالكراميل

المكونات:

كوب ذرة

نصف كوب كراميل جاهز

ملعقتا زيت

رشة ملح

التحضير:

ضعي الزيت في إناء على النار، واسكبي حبات الذرة وغطي الإناء جيدا.

كل عدة ثوان قومي بمسك الإناء من الطرفين، وقلبيه جيدا.

اسكبي الفشار حتى يبرد، ثم رشي عليه الكراميل.

كوب حليب بالمكسرات

المكونات:

كوبا حليب مغلي

كوب مكسرات متنوعة

التحضير:

اسكبي الحليب في الأكواب وحليه بالسكر حسب الرغبة، وبعدها اسكبي ملعقتين من المكسرات.

التقديم

لا تنسي تزيين الوجبات بقليل من إبداعك، حتى تبهجي أبنائك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا