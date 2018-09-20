3 وجبات سناك قدميها لأولادك وقت المذاكرة

دائما ما يكون الأسبوع الأول في الدراسة متعبا للغاية، بسبب الاستيقاظ والنوم مبكرا، وتجهيز السندوتشات وترتيب جدول اليوم، كل هذا في جانب واعتياد أبنائنا على المذاكرة في جانب آخر، فالانتهاء من الفروض المدرسية شيء صعب بالنسبة لهم في الأسبوع الأول، ويحتاجون إلى دعم وتشجيع وتدليل حتى ينتهوا فقط منها، هل تعانين مثلي من نفس الشىء؟، أنصحك بعمل وجبات سناك لذيذة لهم، وتشجيعهم على الانتهاء من الواجبات المدرسية مقابل تناول وجبة رائعة، نعم.. حيلة لطيفة يحبونها وتشجعهم، ولن تكلفك الكثير، فالوجبات السناك كثيرة ومكوناتها بسيطة وإليك 3 منها.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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