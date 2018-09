بوتين يطلق 5 رصاصات من «كلاشنيكوف» ويصيب الهدف

استعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهاراته في الرماية باختباره بندقية قنص جديدة من نوع «كلاشنيكوف»، أطلق منها بضع رصاصات، وأصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وبثّت قناة «روسيا 24» التلفزيونية الرسمية مشاهد لبوتين بدا فيها مرتديا نظارات واقية وسماعات حامية للأذنين من الضجيج ومصوّبا بدقة على الهدف من منظار البندقية الفضية اللون، قبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في ميدان الرماية التابع لشركة «كلاشنيكوف» خارج موسكو.

وذكرت القناة التلفزيونية أنّ بوتين «أطلق النار 5 مرات، وأصاب الهدف في أكثر من نصفها».

