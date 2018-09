واشنطن تحذر من الاستثمار في إيران.. “غسيل أموال”

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، الخميس، إن واشنطن ستشدد من عقوباتها على إيران، لمنعها من الحصول على الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب، واصفا إياها بـ”أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

واعتبر المبعوث برايان هوك، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن نظام العقوبات الذي أعادت واشنطن فرضه على إيران قبل أشهر، ويمتد في نوفمبر المقبل إلى قطاعي النفط والمصارف، “يشجع على استقرار المنطقة”.

وأوضح: “ما وضعناه نظام عقوبات مصمم لمنع إيران من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الإرهاب في الخليج العربي وفي أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. نحن عازمون على تقوية نظام العقوبات حتى نشجع السلام والاستقرار في المنطقة”.

وحذر المبعوث الأميركي من الاستثمار في إيران، واصفا اقتصادها بـ”الأسود الشهير بغسيل الأموال”.

