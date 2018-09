أفادت مصادر عسكرية في اليمن، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشات الحوثي الموالية لإيران، من بينهم قيادي ميداني، إثر هجوم للمقاومة الوطنية المنضوية في قوات المقاومة المشتركة، في مديرية بيت الفقية جنوبي محافظة الحديدة.

وقُتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد الجوفي، يوم الخميس، في معارك مع القوات المشتركة بمحيط مدينة الحديدة.

وقالت المصادر إن الجوفي لقي حتفه مع عبد الكريم إبراهيم علي الريمي، وهو متخصص في تفكيك وإعادة تركيب الصواريخ ونقلها وتمويهها، بالإضافة إلى خمسة آخرين من مرافقيهم.

ونفذت قوات المقاومة هجوما كبيرا على جيوب المتمردين في مزارع الجاح الأسفل، وتمكنت من تطهيرها بعد معارك مع الحوثيين خلفت عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم.

The post مقتل قيادي حوثي في الحديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية