إيطاليا تنشر فرق عسكرية على الحدود مع ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا عن بدء نشر قوات إيطالية في النيجر وذلك في إطار احتواء موجات الهجرة نحو الشمال. وقالت الوزيرة إن هدف القوات الإيطالية في النيجر هو«وقف الاتجار بالبشر ووضع حد لتهريب المهاجرين الذين يعبرون البلاد ثم التوجه إلى ليبيا ثمّ إلى شواطئنا»، مؤكدة أنه «بعد ثمانية أشهر من الجمود، أوقفنا مهمة السيطرة على تدفقات الهجرة».

وذكرت المصادر العسكرية في روما اليوم أنه جرى بالفعل نشر ثلاث فرق عسكرية في شمال النيجر على مشارف الحدود مع ليبيا، وأن العد الإجمالي للجنود الإيطاليين قد يصل إلى 400 عسكري وذلك بعد أن كانت إيطاليا قد أعلنت أواخر عام 2017، أنها تخطط لإرسال عناصر من الجيش للنيجر لمكافحة انعدام الأمن بعد طلب من الحكومة النيجرية التي نفت استشارتها بشأن هذا الموضوع.

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