الدوري الأوروبي.. أشبيلية يقسو على ستاندر وبشكتاش يفوز على ساربسبورج

كتب: علي الزيني

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، نظيره ستاندر دو لياج البلجيكي، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي.

إيفر بانيجا سجل الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وأدرك موسى دجيني هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 39، وأضاف فرانكو فازكويز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 49 عزز وسام بن بدر تقدم أشبيلية بهدف ثالث، قبل أن يعود اللاعب ذاته، ويسجل الهدف الرابع، واختتم ايفرا بالنيجا خماسية الفريق الأسباني في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 3 نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن كراسنودار الذي جاء في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بعد فوزه على بلدية آكهيسار سبور التركي، بهدف نظيف، وجاء في الكرز الثالث بلدية آكهيسار سبور بدون رصيد من النقاط، فيما جاء ستاندر دو لياج في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة السادسة فاز بشكتاش التركي على أرضه وأمام جماهيره على ساربسبورغ 08 النرويجي بثلاثة أهداف لواحد، تقدم بشكتاش عن طريق ريان بابل في الدقيقة 51، وأضاف اينزو روكو الهدف الثاني في الدقيقة 69، واختتم جيرمان لينز ثلاثية فريقه، فيما أدرك كريستوفر زاكارياسين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90، ليتصدر بشكتاش المجموعة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن كي آر سي جينك البلجيكي.

وفي المجموعة نفسها فاز كي آر سي جينك البلجيكي الفوز على نظيره مالمو السويدي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب لومينوس أرينا، تقدم أصحاب الأرض عن طريق لياندرو تروسارد، في الدقيقة 37، وأضاف مبوانا ساماتا الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليحصد الفريق البلجيكي أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني، فيما جاء مالمو السويدي في المركز الأخير بدون رصيد.

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