الدوري الأوروبي.. ليفركوزن يقلب الطاولة على رازجراد وسلافيا يفاجئ بردو

كتب: علي الزيني

قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، أمام مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، اليوم الخميس، في أولى جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول عبر كلاوديو كيسيرو في الدقيقة 8، ومارسيلو ناسيمينتو داكوستا في الدقيقة 31، قبل أن يدرك ليفركوزن هدف تقليص الفارق بواسطة كاي هافيرتز في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني انتفض الفريق الألماني ليسجل هدفين متتاليين يفاجئ بهما أصحاب الأرض عن طريق كل من إيزاك تيلين في الدقيقة 63، ثم يعود كاي هافيرتز لهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 69.

وفي نفس المجموعة عاد زيورخ السويسري بفوز ثمين بهدف على حساب مضيفه آيك لارناكا القبرصي، جاء هدف الضيوف عبر بنيامين كولوي من ضربة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 61، بهذه النتيجة يتصدر باير ليفركوزن المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن زيورخ فيما يتذيل رازجراد وآيك لارناكا بدون رصيد.

وفي المجموعة الثانية حقق سيلتيك الأسكتلندي، فوزًا متأخرًا بهدف دون رد على ضيفه روزنبرج النرويجي، وعلى ملعب سيلتك بارك، سجل المهاجم الأسكتلندي ليج جريفيث، هدف إنقاذ فريقه في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، سقط لايبزيج الألماني على أرضه بثلاثة أهداف لاثنين، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، على ملعب ريد بول أرينا.

باغت الضيوف أصحاب الأرض بهدفين مبكرين بواسطة مؤنس دبور وأمادو هايدارا، ومع أواخر الشوط الثاني، أدرك كونراد لايمر هدف تقليص الفارق لايبزيج، ثم سجل يوسف بولسن هدف التعادل، لكن ريد سالزبورج كان صاعقا بهدف قاتل في الدقيقة 89، عبر فريدريك جولبراندسن.

وبهذه النتيجة، يتصدر سالزبورج المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيلتيك، بينما يتذيل لايبزيج روزنبرج بدون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة فاز سلافيا براج التشيكي على ضيفه بوردو الفرنسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب إدين أرينا، سجل يارومير زمرهال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة سقط كوبنهاجن الدنماركي في فخ التعادل، بهدف لمثله، مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي على ملعب باركن ستاديون.

بدأ الضيوف التسجيل في الشوط الأول عبر روبرت ماك في الدقيقة 44، قبل أن ينقذ بيريوس سوتيريو الوضع في الشوط الثاني بتسجيل هدف التعادل لكوبنهاجن في الدقيقة 66، وبهذه النتائج يتصدر سلافيا براج المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام زينيت سان بطرسبرج وكوبنهاجن، نقطة لكليهما، بينما يتذيل بورد المجموعة خالي الوفاض.

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