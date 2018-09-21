منظمة الصحة: أوغندا مستعدة لمواجهة الإيبولا في حالة انتقاله من الكونجو

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس، إن أوغندا ستوزع تطعيمات لمكافحة الإيبولا إذا انتقل إليها المرض من الكونجو الديمقراطية التي ظهرت بها حالات إصابة مرتين هذا العام.

وتقع الحدود الأوغندية بمحاذاة إقليمي إيتوري ونورث كيفو في الكونجو، حيث يعتقد أن مرض الإيبولا تسبب في وفاة 97 شخصا، منذ أحدث ظهور له في يوليو، فضلا عن إصابة 45 آخرين.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة بسبب الإصابة بالإيبولا هذا الشهر في مدينة بوتيمبو الكونجولية وهي مركز لصادرات وواردات المعادن من مواني شرق إفريقيا عبر أوغندا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان الخميس، إنها تساعد أوغندا التي ظلت خالية من الإيبولا هذا العام حتى الآن على إرساء استراتيجية تستخدم في الكونجو وهي تطعيم المحيطين بأي حالة إصابة بالإيبولا بما يشمل العاملين في قطاع الصحة وأفراد أسرة المصاب.

وحددت أوغندا بدورها الأماكن الصالحة لتخزين التطعيمات فيها وأعدت ما يضمن إمكانية نقلها في أنحاء البلاد.

وشهدت أوغندا خمس موجات من تفشي المرض منذ عام 2000 كانت أحدثها في 2017. وتسبب فيروس الإيبولا في وفاة 11300 شخص في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016 لكن طريقة العلاج كانت أقل تقدما في ذلك الحين.

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