اشتباكات عنيفة بمنطقة خلة الفرجان

ايوان ليبيا – وكالات

أكد سكان بمنطقة خلة الفرجان جنوبي العاصمة طرابلس وقوع اشتباكات عنيفة بين «قوات الردع الخاصة ولواء الصمود» ما أدى الى نزوح عدد كبير من سكان المنطقة اثر سقوط عدد من القذائف العشوائية.

وقد تجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ضواحي العاصمة ، وسط تبادل للاتهامات بين «قوات الأمن المركزي أبو سليم» و«لواء الصمود» حول المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، المتفق عليه بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

ووفقًا للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي بأن حصيلة اشتباكات طرابلس امس الخميس، وصلت إلى 9 قتلى وإصابة 13 آخرين.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي وعبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة».

وذكرت البعثة قوات عبد الغني الككلي بأنها«وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به وتشدد على ان القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر»، كما حذرت قوات صلاح بادي بـ«أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر من جرائم الحرب» كما دعت المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات إلى التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض.

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