لواء الصمود يهاجم البعثة الأممية

ايوان ليبيا – وكالات

استغرب لواء الصمود ما ورد عن البعثة الأممية من تحميله مسئولية التصعيد الأخير في ضواحي طرابلس، مؤكدًا أنه برغم كونه لم يشارك في اجتماعات الزاوية التي أقرت فيها التهدئة إلا أنه التزم بما تم اقراره.

وأوضح لواء الصمود في بيان له ان العصابات الإجرامية والمليشيات هاجمت مواقعه، مؤكدًا أن ما يقوله موثق بالصور ووقتها انحازت البعثة الأممية ولم تعلق على هذه الخروقات.

وقد كشف البيان عديد الخروقات مثل ” مساء الاتنين 17 سبتمبر تعرضت مواقعنا لهجوم مباغت بمنطقة مشروع الهضبة، صباح الثلاثاء 18 سبتمبر تعرضت مواقعنا لهجوم مباغت بطريق المطار ما اجبرنا على الرد تجاه مصادر النيران” و” يوم الاربعاء 19 سبتمبر استمر هجوم المليشيات على مواقعنا في مشروع الهضبة ومحيط طريق المطار، يوم الخميس 20 سبتمبر هجوم على تمركز قواتنا بمعسكر حمزة “.

وأضاف البيان أنه تم رصد عمليات حرق للمنازل وتدمير لمحطات تحويل تابعة لشركة الكهرباء، مطالبًا البعثة الأممية ألا تكون شريكًا لتلك المليشيات التي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن فسادها.

وشدد لواء الصمود، على البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامه، ضرورة عدم التستر على المليشيات ودعم تحركاتها الأخيرة.

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