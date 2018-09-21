سفير سنغافورة يترأس الاجتماع الشهري للسفراء الآسيويين في مصر

ترأس سفير سنغافورة بالقاهرة، بريمجت سداسيفان، نائب عميد مجموعة السفراء الآسيويين في مصر، الاجتماع الشهري للسفراء الآسيويين في مصر، الذي عقد مساء أمس الخميس.

وشارك في الاجتماع، عدد من السفراء منهم، سفير كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، كمبوديا، أفغانستان، باكستان، بالإضافة إلى الدكتور رضا باقر، الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي-ضيف شرف- حيث قدم عرضا جيدا عن اقتصاد مصر.

يذكر، أن المنتدى يضم مجموعة السفراء الآسيويين بمصر وعددهم 24 سفيرا من أربع مناطق آسيوية، وسط آسيا وجنوب آسيا وشمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.

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