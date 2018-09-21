قبائل ترهونة تدافع عن اللواء السابع

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة بيانا علق فيه على الاشتباكات التي تشهدها طرابلس أكد فيه على أن العمل العسكري الذي يقوم به اللواء السابع والقوة المساندة له لا يستهدف أي طيف سياسي في طرابلس.

كما قال المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ذلك اختصاص أصيل للقاعدة الاجتماعية عبر بوابة التشريعات المنظمة لذلك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . إنما تقتصر العملية العسكرية على طرد كافة العصابات المسلحة التي عاثت في طرابلس فسادا وسرقت أموالنا»

وأكد المجلس أنه ضد أي فراغ سياسي في البلاد مهما كان ضعف فعالية الأجسام السياسية الحالية على الأرض مشيرا إلى إنهم متواصلون مع رؤساء الوفود للقبائل والمدن الليبية في هذا الشأن، لمتابعة ما يجري في طرابلس.

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