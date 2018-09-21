الجزائر تلغي الحماية الأمنية للسفارة الفرنسية وقنصلياتها

ايوان ليبيا – وكالات

ألغت السلطات الجزائرية الحراسات الأمنية من أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية، كرد مماثل على قيام فرنسا بإلغاء الحراس من أمام منزل السفير الجزائري.

وقررت فرنسا مؤخرًا إلغاء حراسة الشرطة من أمام مقر سفير الجزائر في باريس، قبل أن ترد السلطات الجزائرية بخطوة مماثلة، حيث سحبت الشرطيين من أمام كل الممثليات الدبلوماسية الفرنسية في العاصمة وفي مدن أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفارة الفرنسية في الجزائر امتنعت عن التعليق على الإجراء الجديد، فيما رفضت وزارة الخارجية نفي الخبر أو تأكيده.

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